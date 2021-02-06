لجان المقاومة تُعلق على "إقصائها" من الحوار الوطني بالقاهرة

وأكدت لجان المقاومة، بأن الحوار الوطني، ليس حكراً على فصائل بعينها، فالقضايا الوطنية، تحتاج جهد الكل؛ لكي تحوز الإجماع القادر على حماية خيارات شعبنا".





رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت: إن "محاولة إقصاء لجان المقاومة عن حوار القاهرة، من قبل أطراف بعينها، يعطي انطباعاً سيئاً عن مرحلة قادمة من الإقصاء والتفرد".وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن مشاركة الكل الوطني، دون إقصاء لأي طرف في صياغة رؤية سياسية واحدة مجمع عليها، تشكل ضمانة للمضي نحو الاستحقاقات الوطنية، بروح الوحدة والشراكة الحقيقية.وأكدت لجان المقاومة، بأن "حوارات القاهرة، يجب أن تشكل رافعة لتعزيز الوحدة الفلسطينية، دون إقصاء لأحد من أجل مواجهة الاستحقاقات الوطنية متوحدين".وقالت: "إن حوار القاهرة محطة مهمة لمعالجة كافة العوائق والعقبات أمام الاستحقاقات الوطنية، لذلك يجب أن يشارك الكل الوطني في هذا الحوار بلا استثناء".