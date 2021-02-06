"الخارجية": وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 369 حالة، و12,672 إصابة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، للطبيب د. منذر رشدان؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 6، فيما سجلت 43 إصابة سابقة.



وأشارت الخارجية إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن خليل غاوي (76 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 118، فيما سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، وشيكاغو، ونيويورك، والينوي، وفلوريدا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 9662 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل وفاتين، و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.