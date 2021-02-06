إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة













يشار إلى أن المشروع، بدأ قبل نحو عامين، ويهدف إلى مواجهة الأنفاق، التي تبنيها فصائل المقاومة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه اكتمل بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة.وقال تساحي دبوش، من إذاعة (الجيش): إن "الحاجز العلوي أيضاً في الطريق إلى الانتهاء"، مشيراً إلى أن المشروع ضخم، كلف مليارات الشواكل.