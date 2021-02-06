إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه اكتمل بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة.
وقال تساحي دبوش، من إذاعة (الجيش): إن "الحاجز العلوي أيضاً في الطريق إلى الانتهاء"، مشيراً إلى أن المشروع ضخم، كلف مليارات الشواكل.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه اكتمل بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة.
وقال تساحي دبوش، من إذاعة (الجيش): إن "الحاجز العلوي أيضاً في الطريق إلى الانتهاء"، مشيراً إلى أن المشروع ضخم، كلف مليارات الشواكل.
يشار إلى أن المشروع، بدأ قبل نحو عامين، ويهدف إلى مواجهة الأنفاق، التي تبنيها فصائل المقاومة في قطاع غزة.
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