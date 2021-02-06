"الاتصالات" تُطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم البرمجة ضمن سلسلة مشروع مليون طفل فلسطيني مبرمج





وسيتم تأهيل 140 طالباً تتراوح أعمارهم بين 6- 17 سنة من المدارس الحكومية والخاصة والأهلية؛ للاستفادة من دورة تطوير الألعاب للأطفال باستخدام (سكراتش)، ودورة تطوير تطبيقات وألعاب الموبايل، بالإضافة إلى دورة تطوير صفحات الويب.



وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، أطلقت مبادرة "مليون طفل مبرمج" بتاريخ 1/4/2020 والتي تشمل جميع الأطفال الفلسطينيين على مختلف أماكن تواجدهم (الضفة الغربية والقدس، غزة ، فلسطيني الشتات والداخل)، بهدف تعميم التجربة والاستفادة منها، حيث ستساهم هذه المبادرة بإتقان البرمجة في سن مُبكرة على تطوير مهارات التفكير المنطقي للأطفال، وسيساعدهم على التفوق في أي مجال يختارونه في الحياة، وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة المقدمة، ضمن هذه المبادرة، مايقارب "3000" مشارك.



لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع مبادرة "مليون طفل مبرمج" عبر الرابط التالي:



https://onemillioncoders.org





رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن سلسة مشروع "مليون طفل فلسطيني مبرمج" بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وبتنفيذ من شركة بيربوس للتعليم الذكي، وبدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) برنامج تدريبي يهدف إلى تعليم البرمجة للأطفال من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والإبداعية اللازمة في البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لخلق جيل جديد قادر على حل مشكلاته بنفسه.