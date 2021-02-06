لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 2496 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و67 حالة وفاة.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد، إلى 317836.
واصل لبنان اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 2496 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و67 حالة وفاة.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد، إلى 317836.
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