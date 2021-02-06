لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل لبنان اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 2496 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و67 حالة وفاة.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، في البلاد، إلى 317836.