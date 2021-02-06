السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح





وفي عام 2019، نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية لائحة مؤلفة من 19 نقطة يرى فيها القانون السعودي مخالفة في حال قام السياح بها. كما فصلت الهيئة الغرامات المتعلقة بهذه النقاط.





وأفادت بذلك صحف سعودية اليوم السبت، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المراعاة.وحث النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة: "على ضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة"، مؤكداً "على أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقاً للعدالة"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وكانت المملكة تحذر سابقا السياح الذين يزورونها من ارتكاب جملة من المخالفات.