نابلس: مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي عصيرة القبلية جنوب نابلس، اليوم السبت، لهجوم مجموعة من المستوطنين على البلدة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني (يتسهار) هاجمت المنطقة الجنوبية من بلدة عصيرة القبلية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات في المنطقة