شؤون فلسطينية

حماس: نهنئ الشعب الليبي بنجاح انتخابات المرحلة الانتقالية

حماس: نهنئ الشعب الليبي بنجاح انتخابات المرحلة الانتقالية
أثناء المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشعب الليبي بنجاح انتخابات المرحلة الانتقالية.

وأعربت على لسان القيادي فيها، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن أمنيتها بأن تمثل هذه العملية خطوة كبيرة على طريق تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وتابع: "كما نهنئ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ونتمنى لهم التوفيق.

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