الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل سبع وفيات و865 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، في المملكة اليوم السبت.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 4369 وفاة، و333855 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9996 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم السبت، انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).