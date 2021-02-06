الشرطة: مقتل مسن بآلة حادة في رفح وإلقاء القبض على القاتل





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المُسن عقل قشطة، (62 عاماً) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، قُتل إثر الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل أحد الأشخاص مساء اليوم السبت.





وتابعت بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به (م، د) 21 عاماً، وتفتح تحقيقاً في الحادث.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنأكدت الشرطة بغزة، مساء اليوم السبت، بأن مسناً، قتل بآلة حادة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.