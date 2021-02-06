القبض على شخص صادر بحقه حكماً بالسجن لمدة أربعة أعوام بضواحي القدس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على شخص مطلوب للعدالة وصادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن أربعة أعوام، مع الأشغال الشاقة بتهمة حرمان الحرية من بلدة جبع شمال القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من الشرطة القضائية ومركز شرطة ألرام وبعد إجراءات البحث والتحري عن المطلوبين للعدالة تمكنت من القبض على شخص فار من وجه العدالة صادر بحقه مذكرة محكوميه بتهمة تداول عملة نقدية مزيفة بالإضافة إلى حكماً بالسجن لمدة أربعة أعوام مع الإشغال الشاقة بتهمة حرمان الحرية.



وأكدت الشرطة بأنه تم إحالة المقبوض عليه لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.