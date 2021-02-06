كفر قدوم: إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال بينهم مسعف والعشرات بالاختناق

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة شبان بالأعيرة الاسفنجية بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا قنابل الغازل المسيل للدموع، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والأعيرة الاسفنجية، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان بالأعيرة الاسفنجية بينهم مسعف، إضافة إلى العشرات بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن المسيرة انطلقت هذا الأسبوع تنديداً بالاعتداءات المتصاعدة على الضفة الغربية وتحديدا في الأغوار الشمالية.