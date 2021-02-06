حسين الشيخ يثمن جهود مصر المتواصلة لتذليل العقبات أمام تحقيق المصالحة

استقبل صباح اليوم السبت، الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية، طارق طايل.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة خاصة الانتخابات العامة الفلسطينية القادمة.





وثمن الوزير الشيخ الجهود المتواصلة التي تلعبها جمهورية مصر العربية الشقيقة، في تذليل العقبات امام تحقيق المصالحة الفلسطينية .



من جانبه أكد السفير طايل على موقف بلاده و دعم جمهورية مصر العربية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال حسب الشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطن