روحاني يعلن موعد بدء التطعيم ضد فيروس (كورونا) في إيران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن التطعيم بلقاح (كورونا) سيبدأ خلال الأسبوع الحالي في البلاد، مؤكداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من الفيروس.



وأشار خلال اجتماع لجنة مكافحة الفيروس في إيران اليوم، إلى أن حملة التلقيح ستبدأ بتطعيم الطواقم الطبية والمسنين، ومن المحتمل استخدام اللقاح المشترك بين شركة "رازي" ومؤسسة "بركت" في الربيع المقبل.



وأوضح روحاني، بأن تأثير اللقاحات ليس كاملاً، "لذا علينا إعداد أنفسنا لغاية عام قادم والتزام جميع البروتوكولات الصحية ولا ينبغي أن نتساهل في الالتزام بهذه البروتوكولات لوجود اللقاحات".