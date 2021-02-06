قوات الاحتلال تبعد مسنة مقدسية عن الأقصى والبلدة القديمة لستة أشهر

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المقدسية فاطمة خضر (63 عاما) من بلدة بيت حنينا بالقدس، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لستة أشهر.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت المقدسية خضر في 21 كانون ثاني/ يناير المنصرم، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنها في وقت لاحق.