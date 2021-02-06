"العربية الفلسطينية" ترحب بقرار الجنائية الدولية في ولايتها على الأراضي الفلسطينية





وأكدت بأن هذا القرار بمثابة قوة قانونية رادعة للاحتلال لكبح جماحه ووقف انتهاكاته ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.



وأضافت في تصريح صحفي لها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار انتصار للقانون الدولي وللعدالة الدولية التي طالما ضرب الاحتلال بها وبإرادتها عرض الحائط، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة ارتكاز في ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.



وتابعت الجبهة: بأننا إذ نثمن عالياً هذا القرار فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة العمل مع المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته من أجل فضح جرائم الاحتلال ووقف انتهاكاته ودفعه للإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقنا في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام67م وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم تنفيذًا للقرار194 وحق شعبنا في تقرير مصيره وفق ما أكدته كافة القرارات الدولية والشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.