إسرائيل: تحذيرات من فرض إغلاق للمرة الرابعة بسبب (كورونا)





وأضاف: بأنه سيتم التوافق على ذلك مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن التطعيمات هي الطريق الأنسب للخروج من الإغلاق، إلا أن إنهاء الأزمة الحالية معقد، بسبب الطفرات المختلفة للفيروس التاجي.



ومن المقرر أن تلتئم الحكومة الإسرائيلية غداً الأحد، لمواصلة بحث استراتيجية الخروج من الإغلاق الصحي، لا سيما ما يتعلق بالجهاز التعليمي.



وسيلغى بدءاً من الساعة السابعة من صباح الغد حظر الخروج من المنزل إلى مسافة أكثر من ألف متر، وسيعاد فتح أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، والمحلات التجارية بشرط استقبالها الزبائن كل على حدة، وخدمات الارساليات، والمحميات الطبيعية والحدائق الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنحذر المنسق الوطني لشؤون مكافحة (كورونا)، نحمان اش، من اللجوء إلى فرض إغلاق رابع، في حال لم يتم الخروج من الإغلاق الحالي بحذر.وأعرب وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن اعتقاده أنه سيعاد فتح عدد من المدارس في التجمعات السكانية الخضراء والصفراء خلال الأسبوع المقبل.