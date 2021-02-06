هولندا: مليون إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى (كوفيد-19) في هولندا، اليوم السبت، مستوى مليون حالة.



وأفاد معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير الجائحة في هولندا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بعدوى الفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4075 لتصل إلى مستوى 1001826 في البلاد.