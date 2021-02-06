العراق: تسجيل 1660 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 1660 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار بيان الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ انتشار الجائحة، بلغ 627416، فيما بلغ مجموع الوفيات 13111.