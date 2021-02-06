جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على 23 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 44 مذكرة قضائية، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في جنين.
وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على 23 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 44 مذكرة قضائية، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في جنين.
وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
التعليقات