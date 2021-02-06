الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال نشاط شرطي نفذته شرطة المحافظة للبحث عن المطلوبين، فقد قامت قوة من شرطة في بلدة بديا بإلقاء القبض على 13 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 35 مذكرة قضائية.



وأضافت الشرطة: أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم السبت، على مطلوبين للعدالة في سلفيت.