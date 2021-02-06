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الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية ويرشقونهم بالحجارة

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية ويرشقونهم بالحجارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الماشية، ورشقوهم بالحجارة، قرب قرية التوانه في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطني (حفات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية شرق قرية التوانه، ورشقوهم بالحجارة، وطردوهم ومنعوهم رعاية مواشيهم في المنطقة، واعتدوا بالضرب على عدد من مواطني القرية الذين تصدوا لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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