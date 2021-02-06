وكيل وزارة الصحة بغزة يتحدث عن مستشفى حمد بن جاسم "الضخم" في رفح





وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "نزف بشرى البدء ببناء مستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح، وسيتم اليوم توقيع الاتفاق مع شركة المقاولات، وسيبدأ العد التنازلي لبناء المستشفى.





وأضاف أبو الريش: يوم الاثنين المقبل سيتم وضع حجر الأساس لهذا المستشفى الضخم، الذي يتواءم مع تطلعات وتضحيات أهالي رفح.



وقال وكيل وزارة الصحة: إن الوزارة عكفت على إنشاء هذا المستشفى عبر مخططات وتصاميم استغرقت وقتاً طويلاً، و"كل هذا لنصل إلى بناء مستشفى قادرة على تقديم الخدمات بجودة عالية".



وأضاف: "عملنا أن تكون في كل محافظة مستشفى كبير يلبي حاجة المواطنين، منها الإندونيسي في شمال القطاع، والشفاء في غزةن والأقصى بالمحافظة الوسطي ويتم تطويره الآن، ومستشفى ناصر بخانيونس، ومستشفى حمد بن جاسم في رفح قريبا، و"لأول مرة سيكون خدمة العناية المركزة والقلب والعناية بأمراض الشرايين موجودة بمدينة رفح داخل المستشفى الجديد".



وشدد على أن قسم الطوارئ في مستشفى رفح، سيعتبر الأكبر على مستوى القطاع من حيث المساحة والتصميم والأجهزة المتطورة والخدمات النوعية، ومستشفى غزة الأوروبي سيكون فائق التخصص لجنوب القطاع والمحافظة الوسطى، ومستشفى الشفاء سيكون تخصصياً لمدينة غزة وشمال القطاع.



وتابع أبو الريش: "مستشفى رفح سيضم مستشفى خاصاً بالولادة يحتوي أقسام الحضانة والرعاية ليقدم الخدمات وسيكون هذا المستشفى متكامل بجميع التخصصات.



رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة الصحة، بغزة، د.يوسف أبو الريش، اليوم السبت، عن مستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح، وموعد وضع حجر الأساس.