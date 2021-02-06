شاهد: الشرطة تضبط كيلو ونصف من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل





وتحرزت على المضبوطات أصولا تمهيداً لإحالتها مع المشتبه به لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني.









رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم كيلو ونصف من المواد المخدرة، داخل منزل في مدينة يطا، جنوبي الخليل.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، بأنه وبناءً على معلومات وردت لفرع شرطة مكافحة المخدرات مفادها حيازة أحد الأشخاص لمواد مخدرة داخل منزله، بناءً على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل.وأضافت إرزيقات، بأن فرع شرطة مكافحـة المخدرات وبدعم واسناد من فرع المباحث العامة ومركز شرطة يطا وصلت لمنزل المشتبه به، وبعد تفتيشه تم ضبط كمية من المواد المخدرة والتي تبينت انها مادة الماريجوانا المخدرة والتي بلغت من الـوزن كيلو ونصف غرام.