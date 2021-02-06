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"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن آلية انتهاء الفصل الأول ومواعيد الامتحانات

"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن آلية انتهاء الفصل الأول ومواعيد الامتحانات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، بغزة، معتصم الميناوي، إن الوزارة وضعت تقييماً للتعامل مع الفصل الدراسي الحالي والقادم، وذلك بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات في القطاع.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن يوم الخميس 18 شباط/فبراير، سيكون نهاية الفصل الدراسي من الصف الأول، إلى الرابع الأساسي، الذي لا يعتمد على الامتحانات، إنما على التقييم الواقعي بناءً على أوراق العمل.

وتابع الميناوي: بأن امتحانات نهاية الفصل من الصف (5 إلى 11)، ستبدأ من يوم 13 لغاية 18 شباط/فبراير، وستبدأ إجازة نصف العام من يوم 20 لغاية 25 شباط/فبراير.

وأكد بأن الفصل الدراسي الثاني، سيبدأ يوم السبت في 27 شباط/فبراير، وحتى الآن لن نصدر أي تفصيل حول شكل الفصل الدراسي الثاني، ويتم دراسة الحالة بناءً على قرارات خلية الأزمة للتعامل مع فيروس (كورونا).

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، بغزة: قمنا بتقييم دقيق من قبل لجان مختصة لآليات التعليم الالكتروني، وتم حذف بعض المواد والموضوعات الدراسية، حتى يتم التخفيف عن الطلاب، وما تلقاه الطالب في التعليم الوجاهي سيقيم عليه، كذلك ستراعي عملية التقييم أوراق العمل والتعيينات خلال التعليم الإلكتروني.

وأضاف الميناوي: "بذلنا جهوداً كبيرة ومضنية لاستكمال العملية التعليمية بشتى الوسائل، ووفرنا تعليماً إلكترونيا متميزاً من خلال بوابة روافد والصفوف الافتراضية وإطلاق قناة تلفزيونية من خلالها تم تقديم دروساً لكافة المراحل والمناهج، والفصل الدراسي سيبدأ برؤية واضحة سيتم الإفصاح عنها قريباً".

وأعرب عن أمله بالعودة للحياة الطبيعية في غزة، وبالتالي العودة إلى الحياة التعليمية الوجاهية، لافتاً إلى أننا "كنا نتمنى أن نتوافق مع وكالة الغوث حول العودة للمدارس، ونحترم رؤيتهم لأنهم قدموا جهوداً كبيرة في استكمال العملية التعليمية".

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