دولي

نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم الادلاء بأية تصريحات حول قرار الجنائية الدولية

نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم الادلاء بأية تصريحات حول قرار الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان)، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى الوزراء، بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وكانت الجنائية الدولية، قد أصدرت، أمس الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. 

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

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