شؤون فلسطينية

فتوح يثمن موقف الجنائية الدولية

فتوح يثمن موقف الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح قرار الجنائية الدولية بغالبية أعضائها، بإعلان ولايتها القضائية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

وأكد فتوح في تصريح له اليوم ": أن القرار الذي جاء بأغلبية أعضاء الجنائية الدولية يشكل نقطة تحول نحو الإتجاه الصحيح في محاكمة الإحتلال على جرائمه، وانتصارا لقضية شعبنا، ومنصفاً لدولة فلسطين.

وأضاف فتوح ": أن القرار يفتح الباب لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليون على إرتكابهم جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني، كما يحدث في حمصة الفوقا بمنطقة الأغوار، وسرقة لأرضه من خلال السيطرة عليها وسلبها لصالح المستوطنات غير الشرعية، كما يحدث في معظم محافظات الوطن، وحصار قطاع غزة منذ سنوات، وممارسة جرائمها في إبادة وقتل للمواطنين الأبرياء بشكل شبه يومي.

وأكد فتوح ": أنه آن الأوان لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الجائر، مطالبا المجتمع الدولي، الإعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها المتواصلة، وإلزامها التقيد بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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