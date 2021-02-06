شؤون فلسطينية

اليوم: الفصائل الفلسطينية تبدأ بالوصول إلى العاصمة المصرية للمشاركة بالحوار الوطني

اليوم: الفصائل الفلسطينية تبدأ بالوصول إلى العاصمة المصرية للمشاركة بالحوار الوطني
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، بالوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في الحوار الوطني، لبحث ملفي الانتخابات الفلسطينية والمصالحة.

ومن المقرر، أن تبدأ الحوارات بين الفصائل الفلسطينية، بعد غدٍ الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات إجراء الانتخابات الفلسطينية، وكذلك ملف المصالحة.

وكان وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة فهد سليمان، قد وصل إلى أن العاصمة المصرية القاهرة.

ويشار إلى أن اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد أكد في تصريحات سابقة، بأن الحوارات الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، ستبدأ في القاهرة يوم 8 شباط/ فبراير 2021، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية.

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