مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر (20 عاماً)، من سكان بلدة ابو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، مصرعه، في حادث سير ذاتي.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة، تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير في بلدة أبو ديس، نتج عنه وفاة مواطن، تم نقله إلى مستوصف المقاصد داخل البلدة، وتحرك على الفور طاقم من خبراء حوادث السير في شرطة المحافظة، برفقة النيابة للكشف على الجثة.



وبالكشف، تبين أن الحادث ذاتي، وأن مركبته الخاصة غير قانونية، انزلقت عليه، الأمر الذي تسبب بإصابته إصابة بليغة، نقل على أثرها إلى المستوصف، داخل بلدة أبو ديس، إلا أنه فارق الحياة بسبب الإصابة.