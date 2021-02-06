شؤون فلسطينية

وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان يصل إلى القاهرة

وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة فهد سليمان يصل إلى القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، اليوم السبت في 6/2/2021 قالت فيه: إن وفدها للحوار الوطني في القاهرة، وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية.

وأضافت، أن وفدها يترأسه فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة، ويضم أعضاء المكتب السياسي خالد عطا (من دمشق) وماجدة المصري (من الضفة الفلسطينية) وزياد جرغون (من قطاع غزة). 

وسوف يستهل مشاركته في الحوار، في عقد جلسات تشاور مع الوفود الواصلة إلى القاهرة، في إطار تحركاته من أجل الوصول إلى التوافقات السياسية والإجرائية والقانونية الكفيلة بإزالة أية عراقيل ومعوقات تعطل على أبناء شعبنا ممارسة حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في الإقتراع بكل حرية ونزاهة وشفافية، وبما يمهد الطريق لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية في السلطة، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة مخرجات جولات الحوار السابقة، وآخرها مخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله- بيروت في 3/9/2020 ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس الوطني في دورة 2018.

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