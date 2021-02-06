ماذا قالت حركة (حماس) على قرار المحكمة الجنائية الدولية؟

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة (حماس)، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الجمعة، الموافق 5 شباط/ فبراير 2021 بأغلبية أعضائها، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.



واعتبرت الحركة، في تصريح صحفي لها، نشرته مساء اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، هذه الخطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، ولكن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة، لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.