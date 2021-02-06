دولي

بايدن يخطط لاتخاذ اجراء ضد ترامب.. ما هو؟

بايدن يخطط لاتخاذ اجراء ضد ترامب.. ما هو؟
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق ترامب يجب أن يستمر في تلقي المعلومات الاستخباراتية.

قال بايدن إنه لا يعتقد أن ترامب يجب أن يتلقى إحاطة استخباراتية "بسبب سلوكه غير المنتظم الذي لا علاقة له بالتمرد الأخير"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو ترامب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

وأكد بايدن أن ترامب يمثل "تهديدًا وجوديًا" و "خطيرًا". وردا على سؤال حول أسوأ مخاوفه إذا استمر ترامب في تلقي معلومات استخبارية، رفض بايدن التكهن لكنه أشار إلى أنه لا يرى أي قيمة في استمرار ترامب في تلقي المعلومات.

وأضاف: "أفضل عدم التكهن بصوت عال. أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة له ​​للحصول على المعلومات الاستخباراتية. ما قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره، بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟".قال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع إن فريق الأمن القومي التابع له يجري مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي على ترامب الاستمرار في تلقي إيجازات استخباراتية بعد ترك منصبه.

ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس أن مجتمع المخابرات الأمريكية سيراجع أي طلبات للحصول على إحاطة استخباراتية من ترامب، تماشيا مع الممارسة العادية.

​كتبت سو جوردون، مسؤولة المخابرات المهنية التي عملت كنائبة رئيسية لمدير المخابرات الوطنية خلال إدارة ترامب، مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست أكدت فيه أن ترامب قد يكون "عرضة بشكل كبير للأطراف السيئة ذات النوايا السيئة" ويجب ألا يتلقى مزيدًا من المعلومات الاستخباراتية.

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