القوات العراقية تضبط الوكر الرئيسي لمتفجرات تنظيم الدولة غربي البلاد





ونوهت الوكالة، إلى أن تنظيم الدولة، كان ينوي استخدام المخزن للقيام بعمليات إرهابية في الأقضية (هيت، والفلوجة والرمادي) ضمن محافظة الأنبار.





وكشفت، أن المفارز، عثرت داخل المخزن على (20) عبوة لاصقة مغناطيسية و (10) أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و(20) جهاز تفجير و(119) عبوة ناسفة و(250) قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتان من فتيل الكوارتز و(6) سبح تفجير.





وأكدت الوكالة، أن المواد المذكورة، تم رفعها وضبطها، وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة، منوهة، إلى أن العملية تمت من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر.





ونجحت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية، بالتعاون مع قيادة قوات الحدود، الخميس الماضي 4 شباط/ فبراير الجاري، من ضبط وكرين لعناصر تنظيم الدولة، في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً.





وكان العراق، قد أعلن "النصر" على تنظيم الدولة نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام.

المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية، من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة، لما يسمى "ولاية الأنبار" في عناصر تنظيم الدولة، بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة غرب البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).