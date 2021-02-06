دولي

روسيا تُسجل 16627 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

روسيا تُسجل 16627 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية في روسيا 16627 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و497 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم السبت، أن 22831 شخصاً، تماثلوا للشفاء من مرض (كوفيد- 19) خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و436326 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة الأصابات بالفيروس في روسيا منذ تفشي الجائحة إلى 3 ملايين و951233 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 76299 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسابيع الماضية، واستقر لليوم الخامس على التوالي عند مستوى 16 ألفاً.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا نحو 104 ملايين اختبار حتى الآن؛ للكشف عن المصابين بالفيروس.

وأطلقت روسيا حملة تطعيم شاملة باستخدام لقاح (سبوتنيك V)، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي في جميع أقاليم البلاد.

أخبار ذات صلة

بايدن يخطط لاتخاذ اجراء ضد ترامب.. ما هو؟

بايدن يخطط لاتخاذ اجراء ضد ترامب.. ما هو؟

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كيرمان شرق إيران

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كيرمان شرق إيران

الأمم المتحدة تفتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام

الأمم المتحدة تفتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام

إصابات في انفجار بمبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية

إصابات في انفجار بمبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية

أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

&#34;نيابة الجنائية الدولية&#34; ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

"نيابة الجنائية الدولية" ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي &#34;الجنائية الدولية&#34; فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشلالدة: قرار الدائرة التمهيدية بالجنائية الدولية يُكرس مفهوم السيادة القانونية لفلسطين

الشلالدة: قرار الدائرة التمهيدية بالجنائية الدولية يُكرس مفهوم السيادة القانونية لفلسطين

المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

فتح مكاتب البريد بغزة لصرف المنحة القطرية اليوم السبت

فتح مكاتب البريد بغزة لصرف المنحة القطرية اليوم السبت

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

منوعات

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

ممثل مصري &#34;إذا لم تحل أزمتي سأنتحر&#34; من هو ؟

ممثل مصري "إذا لم تحل أزمتي سأنتحر" من هو ؟

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

عربي

القوات العراقية تضبط الوكر الرئيسي لمتفجرات تنظيم الدولة غربي البلاد

القوات العراقية تضبط الوكر الرئيسي لمتفجرات تنظيم الدولة غربي البلاد

البيت الأبيض يُهدد بتقديم تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

البيت الأبيض يُهدد بتقديم تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب