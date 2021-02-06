الأمم المتحدة تفتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام









اليزابيث فلوريس فلاك، رسالة أخرى، أشارت فيها إلى أن امرأة لم تشغل حتى الآن منصب الأمين العام في المنظمة، ودعت الدول الأعضاء إلى ترشيح نساء لهذا المقعد.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، استعداداتها لانتخاب أمين عام جديد لها، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية أمينها الحالي البرتغالي أنطونيو غوتيريش في هذا المنصب.وأعلن رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، التي تترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، في رسالة مشتركة عن فتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعرضت الرسالة على الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة تقديم أسماء مرشحيها لأرفع منصب في المنظمة، مشيرة إلى أن حوارات غير رسمية مع المرشحين المقترحين، ستجرى قبل بدء عملية تصفية المرشحين في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو.وكان غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، قد أعلن الشهر الماضي عن نيته الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.من جانبها، بعثت مندوبة هندوراس لدى الأمم المتحدة، ماري