إصابات في انفجار بمبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار قوي، وقع اليوم السبت، في مبنى سكني وسط مدينة بوردو، الواقعة جنوب غربي فرنسا.



ووفقاً لقناة (بي إف إم) التلفزيونية، فقد وقع الانفجار في الطوابق العلوية لمبنى، يقع في حي "شارتون"، بالقرب من ميدان "بيكارد" وسط بوردو.



ووصلت فرق الإطفاء وشرطة المدينة إلى مكان الحادث، وعثر رجال الإنقاذ على 3 مصابين بجروح طفيفة، ويجري البحث عن مواطنين آخرين.



وبحسب صحيفة (سود ويست)، فإنه يعتقد أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز.



في المقابل، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية، أن التحقيقات جارية؛ للوقوف على أسباب الانفجار.