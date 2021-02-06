الخارجية التركية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.





واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، هذه الخطوة "مهمة"، من حيث محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأشارت إلى أن هذه الخطوة، ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والذي تم إقراره في الأمم المتحدة، بريادة بلادها في مرحلة ترؤسها لقمة منظمة التعاون الإسلامي.





وأكدت أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي، سيكون له أهمية من حيث ردع العنف، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن