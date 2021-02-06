الشلالدة: قرار الدائرة التمهيدية بالجنائية الدولية يُكرس مفهوم السيادة القانونية لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير العدل، محمد الشلالدة، قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بالاختصاص على الأراضي الفلسطينية، هو انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي، وهذا القرار انتصار للحركات التحررية، ولدولة فلسطين، برئاسة الريس محمود عباس كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكد الشلالدة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن هذا القرار، يتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين، ويساند القرارت الأممية وفيه الاستيطان، هو نقطة ارتكارز لملاحقة مجريمي الحرب في هذه القضية المهمة جداً، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.



وقال الشلالدة: إن هذا القرار، سيسرع ويتيح المجال أمام المحكمة الجنائية؛ للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءاً من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيراً إلى أنه رسالة للعالم، بأن مرتكبي الحرب لا يفتلون من عقاب المحكمة الجنائية الدولية.