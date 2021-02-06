الصحة: تسجيل ثلاث حالات وفاة و470 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وسجلت 3 حالات وفاة، إحداها في جنين، وحالة في بيت إجزا، وحالة في الرام بضواحي القدس.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: طوباس (13)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (25)، الخليل (33)، سلفيت (25)، بيت لحم (30)، نابلس (29)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (9)، رام الله والبيرة (92)، جنين (11)، وقطاع غزة (172)".



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (5)، طولكرم (13)، ضواحي القدس (0)، الخليل (32)، سلفيت (19)، بيت لحم (13)، نابلس (32)، قلقيلية (0)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (99)، جنين (26)، وقطاع غزة (185).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.