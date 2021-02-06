أبو الريش: بعد تخفيف الإجراءات نتوقع أن يكون هناك موجة أخرى للحالة الوبائية



من جهة أخرى، أكد أبو الريش، أن يوم الاثنين المقبل، سيتم وضع حجر الأساس لبناء مستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح، وسيتم اليوم، توقيع الاتفاق مع شركة المقاولات، وسيبدأ العد التنازلي لبناء المستشفى.

غزة - دنيا الوطنأكد يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه يتم قراءة كل المؤشرات المتعلقة بفيروس (كورونا)، وتطور الجائحة، ويتم اتخاذ القرارات بناء على تقييم مستمر، لذلك تم اتخاذ قرار التخفيف من الإجراءات مع الإلتزام بإرشادات السلامة.وقال أبو الريش في تصريحات صحفية له، اليوم السبت: "التخفيف من الإجراءات لا يعني الانتهاء من الجائحة، ويجب أن تبقى عيوننا مفتوحة، ونهيب بالمواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية".وتوقع وكيل وزارة الصحة، في غزة، أن يكون هناك موجة أخرى من الحالة الوبائية، وذلك نتوقع بعد تخفيف الإجراءات، منوهاً إلى أن كل الإجراءات مبنية على الأرقام، لافتاً إلى أن هناك قدرة على التنبؤ بالحالة المقبلة.