طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)









غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 52399 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس.