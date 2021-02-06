الجبهة الشعبية: رئيس قائمة الحركة الإسلامية "منصور عباس" مشبوه

منصور عباس

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بشدة تصريحات عضو الكنيست منصور عباس، بوصف الأسرى في سجون الاحتلال بـ "المخربين"، مؤكدةً، أن تصريحاته خيانية لا تمثل شعبنا من قريب أو من بعيد، وتكشف عن الدور المشبوه لهذه الشخصية المنبوذة، كأداة طيَعّة في يد الاحتلال.



واعتبرت الجبهة، أن الحركة الأسيرة، شَكلّت على الدوام مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء شعبنا وحركته الوطنية، وأن من يهاجمهم، يضع نفسه في خانة الشبهة والخيانة العظمى.



ودعت الجبهة جماهير شعبنا في الداخل المحتل إلى مقاطعة هذه الشخصية المسخ، التي نَصبّت نفسها صوتاً للاحتلال، ولترويج روايته الخبيثة، التي تستهدف الرواية والهوية الوطنية الفلسطينية.



وأكدت أن هذه الشخصيات طارئة وعابرة في المشهد الفلسطيني، ولن تجد مكاناً لها إلا مزبلة التاريخ، في الوقت الذي تُسجل فيه الحركة الأسيرة نفسها بحروفٍ من ذهبٍ في تاريخ نضال شعبنا، والرواية الوطنية الخالدة.