فتح مكاتب البريد بغزة لصرف المنحة القطرية اليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنـولوجـيا المعلومات، بغزة، عن فتح كافة مكاتب البريد، وذلك اليوم السبت 6/2/2021 حيث سيتم صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، وصرف مكافأة وزارة الصحة، حسب ساعات الدوام.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "سيتم تقديم آخر يوم لصرف المنحة القطرية 14/2/2021 إلى يوم السبـت 6/2/2021 مـن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4.30 مساءً".



يُشار إلى أن السفير محمد العمادي، أعلن الأسبوع الماضي أن عملية صرف المنحة القطرية، ستبدأ يوم الخميس 4/2/2021 على أن تستمر حتى 14/2/2021.