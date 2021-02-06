الداخلية بغزة تكشف تطورات ملف الفنادق وصالات الأفراح

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غزة - دنيا الوطن

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تطورات ملف إعادة العمل بالمرافق السياحية، وعلى رأسها الفنادق وصالات الأفراح.



وقال المتحدث باسم الداخلية بغزة، إياد البزم: إنه رغم القرارات التخفيفية الأخيرة، لكن لم يصدر حتى اللحظة، قرار بإعادة عمل هذه المرافق، والملف ما زال قيد الدراسة.



يشار إلى أن خلية الأزمة، قررت يوم الخميس الماضي، إلغاء قرار الحظر الليلي اليومي، والأسبوعي "الجمعة والسبت" بالإضافة لإعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية.