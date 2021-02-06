وفد من حماس والجهاد الإسلامي يزور السفارة الإيرانية بموسكو

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رام الله - دنيا الوطن

زار وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة د. موسى أبو مرزوق، ووفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، يترأسه الأمين العام للحركة، زياد النخالة، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الروسية موسكو.



وضمّ وفد (حماس) عضو المكتب السياسي زاهر جبّارين، وممثل الحركة لدى موسكو، وضمّ وفد حركة الجهاد الإسلامي، كلًا من: أعضاء القيادة د. محمد الهندي، وأبو السعيد الميناوي، ود. أنور أبو طه.



وكان في استقبال الوفد بمقر السفارة، السفير الإيراني لدى موسكو د. كاظم جلالي، ونائب رئيس البعثة، حسين مالكي، وعدد من المساعدين.



ووضع الوفد المشترك، جلالي في صورة المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، ولا سيما عقد الانتحابات العامة، ورؤية الحركتين لتجاوز الانقسام الفلسطيني، إضافة للانتهاكات الإسرائيلية والأوضاع الميدانية، التي تشهدها الأراضي المحتلة.



وأكد جلالي، موقف إيران الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى دعمها المستمر للمقاومة الفلسطينية بشتى السبل والإمكانات المتاحة.



وشكر الوفد الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة، حتى التحرير والعودة.