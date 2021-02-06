دولي

أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من 2 مليون و300 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 2 مليون ونحو 309 آلاف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 105 ملايين و922 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 77 مليوناً و697 ألفاً.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، إذ سُجلت 22 ألفاً و462 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ألفاً و529 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن دول المكسيك وأوكرانيا وبلجيكا فقط قد سجلوا حصيلة وفيات خلال يوم واحد، على النحو التالي: المكسيك (1.368 وفاة)، وأوكرانيا (129 وفاة)، وبلجيكا ( 35 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الثلاث، ذاتها المذكورة أعلاها هي التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: المكسيك (13.051 إصابة)، وأوكرانيا (4.310 إصابات)، وبلجيكا (2.585 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (470.705 وفاة)، والهند (154.956 وفاة)، والبرازيل (230.127 وفاة)، وروسيا (75.732 وفاة)، وبريطانيا (111.264 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,407,324 إصابة)، والهند (10,815,222 إصابات)، والبرازيل (9,449,088 إصابة)، وروسيا (3,934,606 إصابات)، وبريطانيا (3,911,573 إصابة).

أخبار ذات صلة

&#34;نيابة الجنائية الدولية&#34; ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

"نيابة الجنائية الدولية" ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي &#34;الجنائية الدولية&#34; فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات &#34;غير مرخصة&#34;

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات "غير مرخصة"

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

منوعات

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

ممثل مصري &#34;إذا لم تحل أزمتي سأنتحر&#34; من هو ؟

ممثل مصري "إذا لم تحل أزمتي سأنتحر" من هو ؟

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ &#34;قواوير زراعية&#34; بالأردن؟

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ "قواوير زراعية" بالأردن؟