172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع، ودون تسجل أي حالة وفاة.وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1872 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 185 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52399 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 3960 حالة، وإجمالي المتعافين 47912 حالة، وإجمالي الوفيات 527 حالة وفاة.وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44