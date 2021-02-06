شؤون فلسطينية

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدة مناط في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واندلعت مواجهات في بعضها.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، وتمركزت في محيط مخيمي بلاطة وعسكر وشارع عمان.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين أثناء تواجدهما بالقرب من حاجز بيت فوريك، ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نقلتهما إلى معسكر حوارة بالقرب من الحاجز، فيما لم تعرف هويتهما حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، نصب جنود الاحتلال ليلاً حاجزاً طياراً على مدخل مادما الشمالي، وتم إيقاف المركبات الفلسطينية والتدقيق في هويات الراكبين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.

وفي رام الله، داهمت دوريات الاحتلال، بلدتي بير زيت وأبو شخيدم، وسط انتشار كبير للجنود وأعمال تمشيط في المنطقة.

وفي القدس المحتلة، أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال وكبار في السن بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز، الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في منطقة الخلة من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة.

ويوجد في الضفة الغربية، أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، تعيق حركة المواطنين وتنغص حياة المسافرين عبرها.

وفي محيط نابلس وحدها، يوجد ثمانية حواجز من بينها حاجزي حوارة وزعترة الثابتين، بالإضافة إلى حاجز بيت فوريك وصرة وشافي شمرون والباذان، والطنيب و(يتسهار).

وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

أخبار ذات صلة

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

172 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

الكشف عن تفاصيل لقاء بين قادة حماس والجهاد في موسكو

الكشف عن تفاصيل لقاء بين قادة حماس والجهاد في موسكو

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 69 مبنًى وهجر 80 مواطناً خلال أسبوعين

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

الأورومتوسطي يرحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية ويُحذر من الخضوع للضغوط السياسية

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

تيسير خالد: قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة المجرمين

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

منوعات

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

ممثل مصري &#34;إذا لم تحل أزمتي سأنتحر&#34; من هو ؟

ممثل مصري "إذا لم تحل أزمتي سأنتحر" من هو ؟

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ &#34;قواوير زراعية&#34; بالأردن؟

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ "قواوير زراعية" بالأردن؟