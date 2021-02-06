المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن الشعب الفلسطيني لن يُهزم ولن يرفع الراية البيضاء، في ظل كافة المشاريع والمؤامرات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف حنا: "صحيح أننا نعاني من الانقسامات، ومن وضع فلسطيني داخلي، يحتاج إلى كثير من الإصلاح، لكي نكون في وضع أفضل، ولكن بالرغم من كل ذلك، تبقى القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة، وتبقى أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".



وذكر حنا "لا يجوز لنا كفلسطينيين أن نقبل بأن يقوم أحد أو أية جهة معادية بإغراقنا في ثقافة الاستسلام والإحباط واليأس والقنوط، فنحن أصحاب قضية عادلة، والقضية العادلة، هي التي تنتصر في النهاية مهما طال الزمان، إذ لا يضيع حق وراءه مطالب".