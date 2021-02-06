شؤون فلسطينية

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومن ثم موافقتها على التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في هذه الأراضي.

وأضاف، أن هذا القرار، جاء استنادًا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.

وأكد الهباش، أن هذا القرار، يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، ويفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، أمام المحاكم الدولية.

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